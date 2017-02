L'unica trasmissione italiana dedicata al mondo dei BCL, SWL, radioamatori e delle comunicazioni diffusa in onde corte, onde medie, FM, satellite e internet. Tutti i rapporti di ascolto corretti e ricevuti per posta ordinaria, con allegata francorisposta, saranno confermati con una speciale cartolina QSL dalle emittenti che la dispongono, i rapporti inviati via email con registrazione audio saranno invece confermati QSL elettronica. Studio DX può essere gratuitamente ritrasmesso dalle emittenti che ne faranno richiesta indicando le generalità dell'emittente, le frequenze di trasmissione e l'orario in cui è prevista la messa in onda.

ONDE CORTE WRMI - RADIO MIAMI INTERNATIONAL

MARTEDI' 10.30 UTC 5850 kHz (Okeechobee 100 kW)

GIOVEDI' 04.00 UTC 9955 kHz (Okeechobee 100 kW)

VENERDI' 21.30 UTC 15770 kHz (Okeechobee 100 kW) RADIO BCLNEWS - PASSIONE IN ONDE CORTE

DOMENICA 11.00 UTC 6070 kHz (Rohrbach 25 kW)



IBC - ITALIAN BROADCASTING CORPORATION

MERCOLEDI' 19.00 UTC 6070 kHz (Rohrbach 25 kW) ONDE MEDIE I AM - 1350 kHz

SABATO / DOMENICA 09.00 - 21.00 UTC RADIOBASE 101 - 1017 kHz

TUTTI I GIORNI 19.05 - 00.10 UTC POWER RADIO AM - 1440 kHz

DOMENICA / MERCOLEDI 11.00 - 19.00 UTC FREE RADIO AM - 1476 kHz

DOMENICA / MERCOLEDI 12.00 - 20.00 UTC REGIONAL RADIO - 1602 kHz

DOMENICA 16.00 UTC e su tante altre emittenti operanti sul territorio nazionale STUDIO DX IN TV SICILIAMEDIA TV - Palermo e prov. ch. 665

TUTTI I GIORNI 11.00 - 23.00 (ora locale) e durante la settimana su altre emittenti radio e televisive locali in tutta Italia